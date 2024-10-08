Мобилизованные до 25 лет мужчины не смогут уволиться со службы – комитет пересмотрел свое решение по законопроекту 11379-д

Комитет по нацбезопасности исключил из законопроекта 11379-д право на увольнение уже мобилизованных до 25 лет ограниченно годных мужчин.

Фото: Соломия Бобровская \ facebook

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности пересмотрел свое предыдущее решение по законопроекту 11379-д, которым предлагается запретить мобилизацию мужчин в возрасте до 25 лет, ранее признанных ограниченно годными. А именно Комитет решил исключить из законопроекта норму, которая позволяла уволиться со службы мужчинам 18-25 лет, которых уже успели мобилизовать. Финальную редакцию проекта опубликовал народный депутат, автор первого законопроекта о запрете мобилизации до 25 лет Алексей Гончаренко.

Следует отметить, что ранее Комитет, несмотря на позиции Минобороны и Генштаба ВСУ, решил внести доработанный законопроект №11379-д, устраняющий правовую коллизию, позволяющую мобилизовать военнообязанных до 25-летнего возраста. На своем заседании Комитет рекомендовал парламенту принять этот законопроект сразу в целом.

Впрочем, проект 3 сентября был принят только за основу.

Впоследствии, 16 сентября, Комитет по вопросам национальной безопасности рассмотрел законопроект №11379-д уже ко второму чтению.

Тогда Комитетом было предложено установить, что во время действия военного положения, военнослужащие, проходящие военную службу по призыву во время мобилизации, из числа лиц, которые до вступления в силу закона №3621-IX об отмене статуса «ограниченно годен» состояли на военном учете военнообязанных как ограниченно годные в военное время, и не достигшие 25-летнего возраста, увольняются с военной службы, если они не выразили желания продолжать военную службу.

То есть предлагалось предоставить право уволиться со службы тем, кого успели мобилизовать. Ведь в ином случае люди будут поставлены в неравные условия.

Впрочем, по словам Алексея Гончаренко, теперь комитет решил эту норму вообще убрать и ввести ее отдельным законопроектом.

Таким образом, в законопроекте останется лишь норма о запрете мобилизации до достижения 25-летнего возраста военнообязанных, которые до вступления в силу закона №3621-IX об отмене статуса «ограниченно годный» были признаны по состоянию здоровья ограниченно годными в военное время. Такие лица в указанный период могут быть призваны на военную службу по их согласию.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Львовский окружной административный суд признал противоправным и отменил приказ начальника ТЦК о призыве забронированного 23-летнего мужчины на военную службу и обязал воинскую часть исключить солдата из списков личного состава.

Очевидно, мобилизованным до 25 лет вопреки логике законодательства о призывном возрасте мужчинам придется идти по пути судебных обжалований.

Автор: Наталя Мамченко

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