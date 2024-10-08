Практика судов
  1. В мире

Камала Харрис опережает Дональда Трампа всего на 3% — преимущество сократилось в соцопросе

18:18, 8 октября 2024
Новые данные показали, что Трамп имеет больше приверженности экономическим вопросам.
Камала Харрис опережает Дональда Трампа всего на 3% — преимущество сократилось в соцопросе
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Вице-президент и кандидатка в президенты США от Демократической партии Камала Харрис опережает своего оппонента республиканца Дональда Трампа всего на три процента — 46% против 43%. Об этом свидетельствуют результаты опроса Reuters/Ipsos.

Отмечается, что в опросе 20-23 сентября Трамп отставал от Харрис на шесть пунктов в опросе.

Новые данные свидетельствуют, что Трамп имеет больше приверженности экономическим вопросам, а некоторых избирателей могли переманить на его заявления, что нелегальные мигранты в стране подвержены преступлениям.

Респонденты назвали ситуацию в экономике главной проблемой США, около 44% считают, что Трамп имеет лучший подход к решению проблемы «стоимости жизни» по сравнению с 38%, которые избрали Харрис.

Среди ряда экономических вопросов, которые должен решить президент, около 70% опрошенных назвали стоимость жизни. Незначительная часть опрошенных выбрала рынок труда и налоги.

Трамп имел большую поддержку, чем Харрис, в каждой из этих сфер, хотя избиратели с преимуществом от 42 до 35% считали, что Харрис является лучшей кандидаткой для преодоления разрыва между богатыми и рядовыми американцами.

Также, как свидетельствует опрос, около 53% респондентов согласились с утверждением, что «мигранты, находящиеся в стране нелегально, представляют опасность для общественной безопасности» против 41%, которые не согласились.

Агентство отмечает, что в майском опросе избиратели разделились по этому вопросу: 45% согласились, а 46% – нет.

Для анализа опрошены 1272 взрослых американца по всей стране, включая 1076 зарегистрированных избирателей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Мобилизованные до 25 лет мужчины не смогут уволиться со службы – комитет пересмотрел свое решение по законопроекту 11379-д

Комитет по нацбезопасности исключил из законопроекта 11379-д право на увольнение уже мобилизованных до 25 лет ограниченно годных мужчин.

Президент США Джо Байден отложил поездку в Германию, где состоится «Рамштайн», из-за урагана в США

Джо Байден не приедет на «Рамштайн» в Германию – Белый дом.

Тестирование в апелляционные суды –  известны результаты за 8 октября

Максимальный балл получили 13 кандидатов, еще 7 претендентов не набрали проходной балл, а 5 не явились.

Верховная Рада безотлагательно поддержала законопроект об обеспечении военнослужащих-дезертиров, добровольно вернувшихся на службу

Военнослужащие, ушедшие в СЗЧ, а затем добровольно вернувшиеся на службу в течение 72 часов, не будут сниматься с видов обеспечения.

Верховная Рада доработает законопроект, которым предлагается дать дополнительное финансирование Государственной судебной администрации

Минфин указал, что расходы на содержание Государственной судебной администрации Украины ежегодно предусматриваются в государственном бюджете, поэтому направлять плату по результатам аукциона на финансирование расходов ГСА нет оснований.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ірина Желтобрюх
    Ірина Желтобрюх
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Олександр Банчук
    Олександр Банчук
    заступник Міністра юстиції України
  • Олена Кожух
    Олена Кожух
    застуниця голови Закарпатського апеляційного суду
  • Юрій Мазур
    Юрій Мазур
    суддя Голосіївського районного суду міста Києва
  • Вікторія Світлицька
    Вікторія Світлицька
    суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя