Камала Харрис опережает Дональда Трампа всего на 3% — преимущество сократилось в соцопросе

Новые данные показали, что Трамп имеет больше приверженности экономическим вопросам.

Вице-президент и кандидатка в президенты США от Демократической партии Камала Харрис опережает своего оппонента республиканца Дональда Трампа всего на три процента — 46% против 43%. Об этом свидетельствуют результаты опроса Reuters/Ipsos.

Отмечается, что в опросе 20-23 сентября Трамп отставал от Харрис на шесть пунктов в опросе.

Новые данные свидетельствуют, что Трамп имеет больше приверженности экономическим вопросам, а некоторых избирателей могли переманить на его заявления, что нелегальные мигранты в стране подвержены преступлениям.

Респонденты назвали ситуацию в экономике главной проблемой США, около 44% считают, что Трамп имеет лучший подход к решению проблемы «стоимости жизни» по сравнению с 38%, которые избрали Харрис.

Среди ряда экономических вопросов, которые должен решить президент, около 70% опрошенных назвали стоимость жизни. Незначительная часть опрошенных выбрала рынок труда и налоги.

Трамп имел большую поддержку, чем Харрис, в каждой из этих сфер, хотя избиратели с преимуществом от 42 до 35% считали, что Харрис является лучшей кандидаткой для преодоления разрыва между богатыми и рядовыми американцами.

Также, как свидетельствует опрос, около 53% респондентов согласились с утверждением, что «мигранты, находящиеся в стране нелегально, представляют опасность для общественной безопасности» против 41%, которые не согласились.

Агентство отмечает, что в майском опросе избиратели разделились по этому вопросу: 45% согласились, а 46% – нет.

Для анализа опрошены 1272 взрослых американца по всей стране, включая 1076 зарегистрированных избирателей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.