Камала Гарріс випереджає Дональда Трампа всього на 3% — перевага скоротилась у соцопитуваннях

Нові дані показали, що Трамп має більше прихильності в економічних питаннях.

Віцепрезидентка і кандидатка у президенти США від Демократичної партії Камала Гарріс випереджає свого опонента республіканця Дональда Трампа лише на три відсотки — 46% проти 43%. Про це свідчать результати опитування Reuters/Ipsos.

Зазначається, що в опитуванні за 20-23 вересня Трамп відставав від Гарріс на шість пунктів в опитуванні.

Нові дані свідчать, що Трамп має більше прихильності в економічних питаннях, а деяких виборців могли переманити на його заяви, що нелегальні мігранти в країні схильні до злочинів.

Респонденти назвали ситуацію в економіці головною проблемою США, близько 44% вважають, що Трамп має кращий підхід до вирішення проблеми «вартості життя», порівняно з 38%, які обрали Гарріс.

Серед низки економічних питань, які має вирішити наступний президент, близько 70% опитаних назвали вартість життя. Незначна частка опитаних обрала ринок праці та податки.

Трамп мав більшу підтримку, ніж Гарріс, у кожній із цих сфер, хоча виборці з перевагою від 42% до 35% вважали, що Гарріс є кращою кандидаткою для подолання розриву між заможними та пересічними американцями.

Також, як свідчить опитування, близько 53% респондентів погодилися з твердженням, що «мігранти, які перебувають у країні нелегально, становлять небезпеку для громадської безпеки» проти 41%, які не погодилися.

Агентство зауважує, що у травневому опитуванні виборці розділилися щодо цього питання: 45% погодилися, а 46% – ні.

Для аналізу опитано 1272 дорослих американців по всій країні, включно з 1076 зареєстрованими виборцями.

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