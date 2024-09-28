Камала Гарріс випереджає Дональда Трампа в 6 ключових штатах — опитування

Камала Гарріс має перевагу над Дональдом Трампом у Неваді, Пенсильванії, Арізоні, Мічигані, Північній Кароліні та Вісконсині.

Фото: npr.org

Кандидатка у президенти від Демократичної партії Камала Гарріс випереджає республіканця Дональда Трампа в шести ключових штатах. Такі результати показало опитування Bloomberg News/Morning Consult, передає The Hill.

У Неваді Гарріс випереджає Трампа на 7% – 52% проти 45%, а у Пенсильванії – на 5%: 51% проти 46%. В Арізоні та Мічигані віцепрезидентка має перевагу над суперником від Республіканської партії в 3%: 50% проти 47%.

Зазначається, що її перевага значно менша в Північній Кароліні: 50% проти 48%, та у Вісконсині – 51% проти 48%. Обидва кандидати у президенти США мають рівну підтримку в Джорджії - по 49%.

Більшість штатів, в яких лідирує Гарріс, за винятком Невади і Пенсильванії, знаходяться в межах похибки опитування.

Таким чином, за менше ніж шість тижнів до виборів, Гарріс має перевагу над колишнім президентом серед потенційних виборців у всіх семи штатах, що вагаються, у 3%: 50% підтримки проти 47% у Трампа.

Раніше ми писали, що Кандидатка у президенти США від Демократичної партії Камала Гарріс заявила, що продовжить підтримувати Україну.

Додамо, Трамп після зустрічі із Зеленським сказав, що хоче «чесної угоди для всіх».

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