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Камала Харрис опережает Дональда Трампа в 6 ключевых штатах — опрос

11:50, 28 сентября 2024
Камала Харрис имеет преимущество над Дональдом Трампом в Неваде, Пенсильвании, Аризоне, Мичигане, Северной Каролине и Висконсине.
Камала Харрис опережает Дональда Трампа в 6 ключевых штатах — опрос
Фото: npr.org
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Кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис опережает республиканца Дональда Трампа в шести ключевых штатах. Такие результаты показал опрос Bloomberg News/Morning Consult, передает The Hill.

В Неваде Харрис опережает Трампа на 7% – 52% против 45%, а в Пенсильвании – на 5%: 51% против 46%. В Аризоне и Мичигане вице-президент имеет преимущество над соперником от Республиканской партии в 3%: 50% против 47%.

Отмечается, что ее преимущество значительно меньше в Северной Каролине: 50% против 48% и Висконсине – 51% против 48%. Оба кандидата в президенты США имеют равную поддержку в Джорджии – по 49%.

Большинство штатов, в которых лидирует Харрис, за исключением Невады и Пенсильвании, находятся в пределах погрешности опроса.

Таким образом, за менее чем шесть недель до выборов, Харрис имеет преимущество над бывшим президентом среди потенциальных избирателей во всех семи колеблющихся штатах в 3%: 50% поддержки против 47% у Трампа.

Ранее сообщалось, что Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис заявила, что продолжит поддерживать Украину. 

Добавим, что Трамп после встречи с Зеленским сказал, что хочет «честного соглашения для всех».

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