В ПФУ ответили, кому автоматически проведут перерасчет субсидий на отопительный сезон

Людям, которые в летний период пользовались не субсидией, а льготой на оплату ЖКУ, жилищная субсидия будет начислена в автоматическом режиме.

С 1 октября Пенсионный фонд Украины проведет перерасчет жилищных субсидий на отопительный сезон 2024-2025 годов. Для большинства граждан такой перерасчет произойдет в автоматическом режиме. Также автоматически перечислят субсидию домохозяйствам, чья субсидийная выплата в летний период составляла 0 грн.

Как отмечают в ПФУ, людям, которые в летний период пользовались не субсидией, а льготой на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ), жилищная субсидия будет начислена в автоматическом режиме – без необходимости дополнительных обращений.

Следует напомнить, что субсидия на оплату ЖКУ назначается с месяца обращения за ее назначением до даты окончания отопительного сезона (апрель месяц) и рассчитывается:

на неотапливаемый сезон – с 1 мая по 30 сентября;

на отопительный сезон – с 1 октября по 30 апреля.

В то же время, как отмечают в ПФУ, гражданам, которые не были получателями этой помощи от государства и только планируют ее получить, необходимо обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Украины.

Также в Фонд должны обратиться те лица, которые получали жилищную субсидию и у них произошли изменения в составе зарегистрированных лиц домохозяйства.

За назначением жилищной субсидии могут еще обратиться люди, у которых назначение субсидии на неотапливаемый период не произошло из-за наличия задолженности, которую удалось погасить/оформить договор реструктуризации, а также люди, которые оспаривают вопросы задолженности по уплате ЖКУ в судебном порядке.

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