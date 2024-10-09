Мінфін пояснив важливість підвищення податків

Всі зібрані податки у держбюджеті спрямовуються на сектор безпеки та оборони, – Міністерство фінансів України.

Джерело фото: Мінфін

Міністерство фінансів України заявило, що всі зібрані податки в державному бюджеті спрямовуються на фінансування сектору безпеки та оборони. Проте цих коштів недостатньо, тому дефіцит покривається за рахунок інших джерел, включаючи неподаткові доходи та внутрішні запозичення.

Попри недостатність податкових надходжень для покриття всіх потреб у сфері безпеки та оборони, з початку повномасштабного вторгнення ставки податків залишилися незмінними. Зокрема, не було підвищено ставки ПДВ, податку на прибуток, ПДФО чи військового збору. У 2022 році навіть були запроваджені пільги для підтримки громадян і бізнесу, щоб надати їм час адаптуватися до нових умов.

У 2023 році податкові надходження до зведеного бюджету, разом із Єдиним соціальним внеском, склали 32,4% від ВВП, що є нижчим за показники довоєнного 2013 року (37%) та 2021 року (33,1%). Для порівняння, середній рівень податкових надходжень у країнах ОЕСР у 2022 році становив 34%. У Польщі цей показник був 35,2%, у Словаччині — 34,8%, а в Угорщині — 33,2%.

З огляду на зростаючі потреби сектору безпеки та оборони, які потребують фінансування всіх внутрішніх ресурсів, важливо ухвалити відповідні зміни до Податкового кодексу у другому читанні, щоб забезпечити ресурси для фінансування Збройних Сил не лише до кінця 2024 року, а й у 2025 році.

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