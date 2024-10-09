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Минфин объяснил важность повышения налогов

07:54, 9 октября 2024
Все собранные налоги в госбюджете направляются на сектор безопасности и обороны, - Министерство финансов Украины.
Минфин объяснил важность повышения налогов
Источник фото: Минфин
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Министерство финансов Украины заявило, что все собранные налоги в государственном бюджете направляются на финансирование сектора безопасности и обороны. Однако этих средств недостаточно, поэтому дефицит покрывается за счет других источников, включая неналоговые доходы и внутренние заимствования.

Несмотря на недостаточность налоговых поступлений для покрытия всех потребностей в сфере безопасности и обороны, с начала полномасштабного вторжения ставки налогов остались неизменными. В частности, не были повышены ставки НДС, налога на прибыль, НДФЛ или военного сбора. В 2022 году даже были введены льготы для поддержки граждан и бизнеса, чтобы предоставить им время адаптироваться к новым условиям.

В 2023 году налоговые поступления в сводный бюджет, вместе с Единым социальным взносом, составили 32,4% от ВВП, что ниже показателей довоенного 2013 года (37%) и 2021 года (33,1%). Для сравнения, средний уровень налоговых поступлений в странах ОЭСР в 2022 году составил 34%. В Польше этот показатель был 35,2%, в Словакии - 34,8%, а в Венгрии - 33,2%.

Учитывая растущие потребности сектора безопасности и обороны, которые требуют финансирования всех внутренних ресурсов, важно принять соответствующие изменения в Налоговый кодекс во втором чтении, чтобы обеспечить ресурсы для финансирования Вооруженных Сил не только до конца 2024 года, но и в 2025 году.

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Минфин

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