В Тернопольской области суд наказал мужчину, который продал автомобиль скорой, который ввезли как гуманитарную помощь

Мужчина организовал противоправную схему ввоза автомобилей из стран ЕС как гуманитарную помощь для продажи.

В Тернопольской области суд наказал мужчину, который незаконно использовал гуманитарную помощь с целью получения прибыли. Об этом сообщает Тернопольская областная прокуратура.

Приговор по делу №601/2547/24 вынес Кременецкий райсуд Тернопольской области.

В ходе судебного разбирательства доказано, что мужчина организовал противоправную схему ввоза транспортных средств из стран ЕС в Украину как гуманитарную помощь для дальнейшей их реализации с целью получения прибыли во время действия в Украину военного положения.

С этой целью он ввез в Украину автомобиль скорой медицинской помощи Mercedes-Benz Sprinter, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с целью личного незаконного обогащения, незаконно продал указанное транспортное средство за 540 тысяч гривен.

Судом вынесен приговор, которым осужденному назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы и, учитывая его искреннее раскаяние, полное признание вины, наличие на иждивении несовершеннолетних детей, освобождено от его отбывания с установлением испытательного срока 2 года.

Также судом принято решение о немедленной передаче автомобиля скорой медицинской помощи Mercedes-Benz Sprinter для нужд Вооруженных Сил Украины, и указанное транспортное средство уже передано представителям одной из воинских частей.

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