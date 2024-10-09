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На Тернопільщині суд покарав чоловіка, який продав автомобіль швидкої, який ввезли як гуманітарну допомогу

08:11, 9 жовтня 2024
Чоловік організував протиправну схему ввезення автомобілів з країн ЄС як гуманітарну допомогу для подального продажу.
На Тернопільщині суд покарав чоловіка, який продав автомобіль швидкої, який ввезли як гуманітарну допомогу
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На Тернопільщині суд покарав чоловіка, який незаконно використав гуманітарну допомогу з метою отримання прибутку. Про це повідомляє Тернопільська обласна прокуратура. 

Вирок у справі №601/2547/24 виніс Кременецький районний суд Тернопільської області.

Під час судового розгляду доведено, що чоловік організував протиправну схему ввезення транспортних засобів з країн ЄС до України як гуманітарну допомогу для подальшої їх реалізації з метою отримання прибутку під час дії в Україні воєнного стану.

З цією метою він ввіз до України автомобіль швидкої медичної допомоги Mercedes-Benz Sprinter, діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою особистого незаконного збагачення, незаконно продав вказаний транспортний засіб за 540 тисяч гривень.

Судом ухвалено вирок, яким засудженому призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі та, враховуючи його щире каяття, повне визнання вини, наявність на утриманні неповнолітніх дітей, звільнено від його відбування із встановленням іспитового строку 2 роки.

Також судом прийнято рішення про негайну передачу автомобіля швидкої медичної допомоги Mercedes-Benz Sprinter для потреб Збройних Сил України, і вказаний транспортний засіб уже передано  представникам однієї з військових частин.

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