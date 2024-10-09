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У Києві «на гарячому» спіймали чоловіка, який намагався викрасти електросамокат

07:36, 9 жовтня 2024
36-річний киянин підозрюється у крадіжках самокатів для розбору на запчастини.
У Києві «на гарячому» спіймали чоловіка, який намагався викрасти електросамокат
Джерело фото: UA.KyivPolice
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Київські слідчі поліції повідомили про підозру 36-річному киянину, який викрадав електричні самокати та розбирав їх на запчастини. Правоохоронці підтвердили його причетність до чотирьох крадіжок, за які фігуранту загрожує до восьми років ув’язнення через скоєння злочинів в умовах воєнного стану. Про це повідомила поліція Києва.

У Дарницьке управління поліції надходили численні скарги на крадіжки електросамокатів та їх комплектуючих. Компанії, що надають послуги прокату, повідомили про випадки розукомплектування транспортних засобів і крадіжки самокатів.

Працівники відділу кримінальної поліції встановили особу підозрюваного і затримали його вночі під час спроби чергової крадіжки. Під час обшуку за місцем проживання затриманого поліцейські вилучили два самокати, акумуляторні батареї, а також інструменти для вчинення злочинів, такі як викрутки, плоскогубці та дроторізи.

Встановлено, що чоловік вчиняв злочини вночі, транспортував електросамокати до своєї квартири і розукомплектовував їх. Один з викрадених самокатів він навіть перефарбував і продав. Слідчі Дарницького управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання від п’яти до восьми років позбавлення волі.

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поліція Київ

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