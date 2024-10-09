У Києві «на гарячому» спіймали чоловіка, який намагався викрасти електросамокат

36-річний киянин підозрюється у крадіжках самокатів для розбору на запчастини.

Джерело фото: UA.KyivPolice

Київські слідчі поліції повідомили про підозру 36-річному киянину, який викрадав електричні самокати та розбирав їх на запчастини. Правоохоронці підтвердили його причетність до чотирьох крадіжок, за які фігуранту загрожує до восьми років ув’язнення через скоєння злочинів в умовах воєнного стану. Про це повідомила поліція Києва.

У Дарницьке управління поліції надходили численні скарги на крадіжки електросамокатів та їх комплектуючих. Компанії, що надають послуги прокату, повідомили про випадки розукомплектування транспортних засобів і крадіжки самокатів.

Працівники відділу кримінальної поліції встановили особу підозрюваного і затримали його вночі під час спроби чергової крадіжки. Під час обшуку за місцем проживання затриманого поліцейські вилучили два самокати, акумуляторні батареї, а також інструменти для вчинення злочинів, такі як викрутки, плоскогубці та дроторізи.

Встановлено, що чоловік вчиняв злочини вночі, транспортував електросамокати до своєї квартири і розукомплектовував їх. Один з викрадених самокатів він навіть перефарбував і продав. Слідчі Дарницького управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання від п’яти до восьми років позбавлення волі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.