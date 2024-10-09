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У Києві покарали водія елітного Lexus, який порушив ПДР — відео

07:18, 9 жовтня 2024
У столиці притягнули до відповідальності порушника ПДР.
У Києві покарали водія елітного Lexus, який порушив ПДР — відео
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У Печерському районі столиці покарали водія автомобіля Lexus, який повернув ліворуч зі смуги, яка дозволяє рух тільки прямо.

Як повідомила патрульна поліція Києва, інспектори зупинили керманича, провели з ним профілактичну бесіду, щодо недопущення подібних випадків у майбутньому та склали на нього відповідні адміністративні матеріали.

У поліції нагадали, що необхідно завчасно звернути увагу на інформаційно-вказівний знак 5.18 «Напрямки руху по смузі» й правильно розташувати свій транспортний засіб на проїзній частині для здійснення маневру. Цей дорожній знак показує дозволений напрямок руху для транспортних засобів у смузі над якою він встановлений.

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поліція Київ

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