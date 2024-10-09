Якою буде зима цього року – прогноз Укргідрометцентру

За прогнозами Укргідрометцентру, зима обіцяє бути м’якою, але не без холодних днів.

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Цьогоріч зима, враховуючи попередні тенденції, скоріш за все, буде м’якою, хоча й готуватися до холодних періодів варто. Про це під час брифінгу заявила речниця Укргідрометцентру Наталія Птуха, передає кореспондент УНІАН.

«Про зиму, на жаль, поки говорити зарано. Поки ми можемо говорити лише про тенденції осені», – зазначила вона.

Птуха пояснила, що ймовірність суворої зими невелика, адже очікується більше теплих днів, ніж холодних. «Щодо зими, поки тенденції такі самі, як раніше озвучували, - що все більше періодів з теплими днями і все менше періодів з холодними днями. Але, як завжди, ми не виключаємо можливостей, і вони, звичайно, можуть бути - це затоки холоду, затоки арктичного повітря. Просто їх тривалість, все ж таки, сподіваємося, з огляду на останні місяці (коли в нас кожен місяць температура вище кліматичної норми була, і така тенденція вже багато років зберігається), що все ж таки в цьому році зима не буде суворою, а більш м'якою», – додала речниця.

Водночас, вона зазначила, що в зимовий період все ж будуть холодні дні, до яких варто бути готовими. «Треба бути готовими до будь-яких проявів погоди. У нас - сезонна країна, таке розташування, що можуть проявлятися як теплі періоди, так і холодні. Теплих стає все ж таки більше», – підсумувала Птуха.

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