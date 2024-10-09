Какой будет зима в этом году – прогноз Укргидрометцентра

По прогнозам Укргидрометцентра, зима обещает быть мягкой, но не без холодных дней.

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В этом году зима, учитывая предыдущие тенденции, скорее всего, будет мягкой, хотя и готовиться к холодным периодам стоит. Об этом во время брифинга заявила пресс-секретарь Укргидрометцентра Наталья Птуха, передает корреспондент УНИАН.

«О зиме, к сожалению, пока говорить рано. Пока мы можем говорить только о тенденциях осени», - отметила она.

Птуха пояснила, что вероятность суровой зимы небольшая, ведь ожидается больше теплых дней, чем холодных. «Относительно зимы, пока тенденции такие же, как раньше озвучивали, - что все больше периодов с теплыми днями и все меньше периодов с холодными днями. Но, как всегда, мы не исключаем возможностей, и они, конечно, могут быть - это заливы холода, заливы арктического воздуха. Просто их продолжительность, все же, надеемся, учитывая последние месяцы (когда у нас каждый месяц температура выше климатической нормы была, и такая тенденция уже много лет сохраняется), что все же в этом году зима не будет суровой, а более мягкой», - добавила пресс-секретарь.

В то же время, она отметила, что в зимний период все же будут холодные дни, к которым стоит быть готовыми. «Надо быть готовыми к любым проявлениям погоды. У нас - сезонная страна, такое расположение, что могут проявляться как теплые периоды, так и холодные. Теплых становится все же больше», - подытожила Птуха.

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