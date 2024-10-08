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В Киеве мужчина из-за мести пытался сжечь квартиру знакомой

23:59, 8 октября 2024
Злоумышленник вошел в подъезд, облил дверь горючим веществом, поджег и скрылся с места происшествия.
В Киеве мужчина из-за мести пытался сжечь квартиру знакомой
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В Киеве правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении нарушителя, пытавшегося сжечь квартиру в Святошинском районе города.

Полиция Киева напомнила, что инцидент произошел в июле. Прибывшие на место происшествия спасатели сразу ликвидировали пожар, а правоохранители отдела криминальной полиции задержали поджигателя.

«Выяснилось, что ранее судимый 43-летний киевлянин был знаком с владелицей дома и из-за личной неприязни решил ей отомстить», - заявили полицейские.

Злоумышленник вошел в подъезд, облил дверь горючим веществом, поджег и скрылся с места происшествия. Тогда следователи сообщили мужчине о подозрении, а суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

В настоящее время обвинительный акт следователи направили в суд. За покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы.

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Киев

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