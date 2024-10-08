У Києві чоловік через помсту намагався спалити квартиру знайомої

Зловмисник зайшов до під’їзду, облив двері горючою речовиною, підпалив та втік з місця події.

У Києві правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт щодо порушника, який намагався спалити квартиру у Святошинському районі міста.

Поліція Києва нагадала, що інцидент стався у липні. Рятувальники, які прибули на місце події одразу ліквідували пожежу, а правоохоронці відділу кримінальної поліції затримали палія.

«З’ясувалось, що раніше судимий 43-річний киянин був знайомий з власницею оселі та через особисту неприязнь вирішив їй помститися», - заявили поліцейські.

Зловмисник зайшов до під’їзду, облив двері горючою речовиною, підпалив та втік з місця події. Тоді, слідчі повідомили чоловіку про підозру, а суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Наразі обвинувальний акт слідчі скерували до суду. За замах на умисне знищення або пошкодження майна зловмиснику загрожує до десяти років позбавлення волі.

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