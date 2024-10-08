На Черкащині чиновнику, який допустив рубку 346 дерев у парку, можуть на 5 років відправити за ґрати

Заступник міського голови, який допустив рубку дерев на території парку – пам’ятки садово-паркового мистецтва «Тальнівський», постане перед судом.

Фото: chk.gp.gov.ua

На Черкащині до суду скерували обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно заступника голови однієї з міських рад Звенигородщини, за фактом вчинення службової недбалості.

Як повідомила Черкаська обласна прокуратура, 64-річний місцевий житель будучи службовою особою, яка постійно здійснює функції представника місцевого самоврядування, допустив службову недбалість, неналежно виконуючи свої службові обов’язки, не забезпечив належний контроль за дотриманням правил охорони навколишнього природного середовища на території парку – пам’ятки садово-паркового мистецтва «Тальнівський», внаслідок чого, в період вересня – жовтня 2022 року на території парку, невстановленими особами, без передбаченого законом дозволу, здійснено незаконну порубку деревини, а саме 346 дерев породи дуб, липа, граб, клен та ясен, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам у вигляді матеріальних збитків, завданих природно-заповідному фонду у розмірі понад 18 млн грн.

У прокуратурі додали, що посадовцю загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п'ятдесяти до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

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