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Автолавки, термінали та МАФи — за вересень у Києві демонтували понад 300 елементів благоустрою, фото

23:30, 8 жовтня 2024
Найбільше демонтажних робіт було проведено в Деснянському районі столиці.
Автолавки, термінали та МАФи — за вересень у Києві демонтували понад 300 елементів благоустрою, фото
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Комунальне підприємство «Київблагоустрій» повідомило, що за вересень в столиці демонтували понад 300 елементів благоустрою загальною площею майже 4 000 м².

Особливу увагу під час вересневих робіт приділили тимчасовим спорудам для сезонної торгівлі — їх було демонтовано понад 40.

Крім того, до списку демонтованих об’єктів увійшли 44 автолавки та ще близько 40 інших тимчасових споруд, включаючи термінали, торговельні автомати та різноманітні елементи благоустрою, розміщені на території міста з порушеннями.

Найбільше демонтажних робіт було проведено в Деснянському районі — тут демонтували 74 об’єкти. У Дарницькому районі кількість таких елементів виявилася найменшою — 14.

«Усі демонтовані елементи благоустрою перевозять та зберігають на майданчиках для тимчасового зберігання безхазяйного майна комунального підприємства «Київблагоустрій», - повідомили у КП.

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Київ

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