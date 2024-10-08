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В Черкасской области чиновнику, допустившему рубку 346 деревьев в парке, могут на 5 лет отправить за решетку

23:48, 8 октября 2024
Заместитель городского головы, допустивший рубку деревьев на территории парка – памятники садово-паркового искусства «Тальновский», предстанет перед судом.
В Черкасской области чиновнику, допустившему рубку 346 деревьев в парке, могут на 5 лет отправить за решетку
Фото: chk.gp.gov.ua
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В Черкасской области в суд направили обвинительный акт в уголовном производстве в отношении заместителя председателя одного из городских советов Звенигородщины, по факту совершения служебной халатности.

Как сообщила Черкасская областная прокуратура, 64-летний местный житель, будучи должностным лицом, постоянно осуществляющим функции представителя местного самоуправления, допустил служебную халатность, ненадлежаще выполняя свои служебные обязанности, не обеспечил надлежащий контроль за соблюдением правил охраны окружающей природной среды на территории парка-памятки садово-паркового искусства «Тальновский», в результате чего, в период сентября – октября 2022 года на территории парка, неустановленными лицами, без предусмотренного законом разрешения, произведена незаконная порубка древесины, а именно 346 деревьев породы дуб, липа, граб, клен и ясень, что повлекло тяжкие последствия государственным интересам в виде материального ущерба, нанесенного природно-заповедному фонду в размере более 18 млн грн.

В прокуратуре добавили, что должностному лицу грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом от двухсот пятидесяти до семисот пятидесяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или без такового.

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прокуратура

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