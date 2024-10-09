Практика судов
  1. Видео
  2. / В Украине

В Киеве наказали водителя элитного Lexus, нарушившего ПДД — видео

07:18, 9 октября 2024
В столице привлекли к ответственности нарушителя ПДД.
В Киеве наказали водителя элитного Lexus, нарушившего ПДД — видео
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Печерском районе столицы наказали водителя автомобиля Lexus, который повернул налево с полосы, разрешающей движение только прямо.

Как сообщила патрульная полиция Киева, инспекторы остановили водителя, провели с ним профилактическую беседу, недопущение подобных случаев в будущем и составили на него соответствующие административные материалы.

В полиции напомнили, что необходимо заранее обратить внимание на информационно-указательный знак 5.18 «Направления движения по полосе» и правильно расположить свое транспортное средство на проезжей части для маневра. Этот дорожный знак показывает разрешенное направление движения для транспортных средств в полосе, над которой он установлен.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

полиция Киев

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Правотворчество выходит на новый уровень: Кабмин протоколом поручил госорганам не выполнять нормы постановления о бронировании, а ТЦК – провести аудит решений о критичности предприятий

ТЦК проведет аудит решений о предоставлении предприятиям статуса критически важных, а госорганы должны воздержаться от новых решений о критичности – Кабмин решил не принимать постановление, а поручить протоколом.

Тестирование в апелляционные суды по гражданской и уголовной специализации – результаты 9 октября

Первые проблемы возникли у кандидатов на должности судей апелляционных судов уголовной специализации.

Опубликован список тестовых заданий для конкурса в Высший антикоррупционный суд

Вместе с вопросами обнародованы также и правильные ответы.

Владимир Зеленский: «В октябре, ноябре и декабре у нас есть реальный шанс сдвинуть ситуацию в сторону мира и долговременной стабильности»

«Ситуация на поле боя создает возможность сделать этот выбор – выбор в пользу решительных действий по завершению войны не позднее 2025 года» - Президент Украины Владимир Зеленский.

В Нацсовете надеются, что вскоре Telegram будет полностью заблокирован в Украине – заявление

Государственный медиарегулятор выразил надежду на полную блокировку Telegram в Украине.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Оксана Заворотна
    Оксана Заворотна
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області