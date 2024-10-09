В Киеве «на горячем» поймали мужчину, который пытался похитить электросамокат

36-летний киевлянин подозревается в кражах самокатов для разбора на запчасти.

Источник фото: UA.KyivPolice

Киевские следователи полиции сообщили о подозрении 36-летнему киевлянину, который похищал электрические самокаты и разбирал их на запчасти. Правоохранители подтвердили его причастность к четырем кражам, за которые фигуранту грозит до восьми лет заключения из-за совершения преступлений в условиях военного положения. Об этом сообщила полиция Киева.

В Дарницкое управление полиции поступали многочисленные жалобы на кражи электросамокатов и их комплектующих. Компании, предоставляющие услуги проката, сообщили о случаях разукомплектования транспортных средств и кражи самокатов.

Работники отдела криминальной полиции установили личность подозреваемого и задержали его ночью при попытке очередной кражи. Во время обыска по месту жительства задержанного полицейские изъяли два самоката, аккумуляторные батареи, а также инструменты для совершения преступлений, такие как отвертки, плоскогубцы и дроторизы.

Установлено, что мужчина совершал преступления ночью, транспортировал электросамокаты в свою квартиру и разукомплектовывал их. Один из похищенных самокатов он даже перекрасил и продал. Следователи Дарницкого управления полиции начали уголовное производство по ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание от пяти до восьми лет лишения свободы.

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