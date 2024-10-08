Мобілізовані до 25 років чоловіки не зможуть звільнитися зі служби – комітет переглянув своє рішення щодо законопроекту 11379-д

Комітет з нацбезпеки виключив з законопроекту 11379-д право на звільнення вже мобілізованих до 25 років обмежено придатних чоловіків.

Фото: Соломія Бобровська \ facebook

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки переглянув своє попереднє рішення щодо законопроекту 11379-д, яким пропонується заборонити мобілізацію чоловіків до 25 років, раніше визнаних обмежено придатними. А саме, Комітет вирішив виключити із законопроекту норму, яка дозволяла звільнитися зі служби чоловікам 18-25 років, яких вже встигли мобілізувати. Фінальну редакцію проекту опублікував народний депутат, автор першого законопроекту про заборону мобілізації до 25 років Олексій Гончаренко.

Слід зауважити, що раніше Комітет, незважаючи на позиції Міноборони і Генштабу ЗСУ, вирішив внести доопрацьований законопроект №11379-д, що усуває правову колізію, яка дає змогу мобілізувати військовозобов'язаних до 25-річного віку. На своєму засіданні Комітет рекомендував парламенту прийняти цей законопроект відразу в цілому.

Втім, проект 3 вересня було прийнято лише за основу.

Згодом, 16 вересня, Комітет з питань національної безпеки розглянув законопроект №11379-д вже до другого читання.

Тоді Комітетом було запропоновано установити, що упродовж дії воєнного стану, військовослужбовці, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, з числа осіб, які до набрання чинності законом №3621-IX про скасування статусу «обмежено придатний» перебували на військовому обліку військовозобов’язаних як обмежено придатні у воєнний час, та які не досягли 25-річного віку, звільняються з військової служби, якщо вони не висловили бажання продовжувати військову службу.

Тобто, пропонувалося надати право звільнитися зі служби тим, кого встигли мобілізувати. Адже в іншому випадку людей буде поставлено в нерівні умови.

Втім, за словами Олексія Гончаренка, наразі комітет вирішив цю норму взагалі прибрати і запровадити її окремим законопроектом.

Таким чином, у законопроекті лишиться лише норма про заборону мобілізації до досягнення 25-річного віку військовозобов’язаних, які до набрання чинності законом №3621-IX про скасування статусу «обмежено придатний» були визнані за станом здоров’я обмежено придатними у воєнний час. Такі особи у зазначений період можуть бути призвані на військову службу за їх згодою.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», Львівський окружний адміністративний суд визнав протиправним і скасував наказ начальника ТЦК про призов заброньованого 23-річного чоловіка на військову службу і зобов`язав військову частину виключити солдата зі списків особового складу.

Вочевидь, мобілізованим до 25 років всупереч логіці законодавства про призовний вік чоловікам доведеться йти шляхом судових оскаржень.

Автор: Наталя Мамченко

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