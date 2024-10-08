Кабмін спростив облік медичного канабісу — основні зміни

Зміни частково спрощують порядок обліку, однак встановлюють нові обов'язки для виробників.

Кабінет міністрів вніс зміни до порядку електронного обліку вирощування та переміщення конопель для медичних цілей, а також продуктів їхньої переробки та лікарських засобів на основі канабісу. Про це повідомив представник Уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Змінами до постанови №857 Уряд частково спростив порядок, скасувавши необхідність вносити до електронної системи відомості про на всіх етапах обігу про:

урожай конопель для медичних цілей, його збір, сортування та сировину з нього;

транзитне перевезення рослин та виготовленої з них продукції;

посадку рослин та садивного матеріалу.

Крім цього, Уряд встановив новий обов'язок для виробників – відтепер вони мають розміщувати в системі обліку інформацію про приміщення, де фактично зберігаються рослини або сировина, а також власні спорудження.

Відтепер власники зобов’язані інформувати про переміщення рослин.

Крім того, вони отримали обов'язок звітувати щодо наявного насіння та садивного матеріалу конопель, операцій зі збору та обробки рослинної сировини.

Також поширено операції щодо відбору зразків рослин конопель та фасування готового лікарського засобу на інші об’єкти обліку.

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