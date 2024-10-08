Службове розслідування щодо ексзаступника Генпрокурора Дмитра Вербицького завершено, — Андрій Костін

Результати розслідування були передані до НАБУ.

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Офіс Генерального прокурора завершив службове розслідування щодо колишнього заступника Генпрокурора Дмитра Вербицького. Про це заявив Генеральний прокурор Андрій Костін в інтерв'ю «Суспільному».

Він додав, що результати розслідування були передані до Національного антикорупційного бюро.

«Щодо службового розслідування, яке було розпочато, воно завершено. І всі матеріали, як висновки, так і всі матеріали службового розслідування, були направлені до НАБУ, відповідно до запиту детектива, який розслідує ймовірне незаконне збагачення Вербицького», - розповів Андрій Костін.

Також очільник ОГП додав, що підписав заяву Дмитра Вербицького про звільнення з органів прокуратури, яку той подав 8 жовтня.

Як повідомлялося, у ексзаступника Генпрокурора виявили необґрунтованих активів на майже 29 млн грн.

Згодом Дмитра Вербицького було звільнено з посади заступника Генпрокурора.

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