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Евакуація людей та закриття аеропортів — до берегів Флориди у США наближається потужний ураган Мілтон

20:54, 8 жовтня 2024
Він може стати одним із найбільш руйнівних у регіоні за історію спостережень.
Евакуація людей та закриття аеропортів — до берегів Флориди у США наближається потужний ураган Мілтон
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До американського штату Флорида наближається потужний ураган «Мілтон». Про це повідомляє CNN.

Він може стати одним із найбільш руйнівних у регіоні за історію спостережень.

Стихія вже досягла статусу урагану п'ятої категорії: йдеться про максимальну позначку за шкалою Саффіра — Сімпсона, за якої реєструється колосальна сила вітру та ризик катастрофічних руйнувань.

Синоптики повідомили, що швидкість урагану дещо послабшала до 165 миль на годину, але він все ще лишається ураганом 5 категорії.

Прогнозується, що «Мілтон» послабшає перед виходом на сушу до 3 категорії, але збільшиться в розмірах і нестиме серйозну загрозу для штату.

Очікують, що шторм з повною силою обрушиться на густонаселене місто Тампа-Бей у середу.

Жителів Флориди попросили підготуватися до найбільшої евакуації за останні роки, а губернатор Рон ДеСантіс попередив, що час для цього дуже швидко  закінчується.

У регіоні евакуюють людей, аеропорти повідомили про закриття, також до шторму готують тварин в зоопарку.

Мер Тампи Джейн Кастор звернулася із суворим попередженням до мешканців міста, які вирішили залишитися в евакуаційних зонах.

За словами Кастор, ураган «Хелен» був «тривожним дзвінком». Але потенційна загроза, яку несе ураган «Мілтон», є «буквально катастрофічною». Додамо, що ураган Хелен у США забрав життя 116 людей.

«Я можу сказати без жодної драматизації: якщо ви вирішите залишитися в одній з цих евакуаційних зон, ви помрете», — зазначила вона.

Раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден відклав поїздку до Німеччини, де відбудеться «Рамштайн», через ураган у США.

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