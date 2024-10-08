Міністерство фінансів розмістило державні облігації на рекордні 30 мільярдів

Міністерство фінансів України розмістило облігації внутрішньої державної позики на загальну суму 30,26 мільярда гривень в еквіваленті. Це є рекордним показником з початку року. Про це повідомляє відомство.
Так, Мінфін збільшив продаж гривневих облігацій на аукціонах до 24,08 млрд грн із 12,14 млрд грн тижнем раніше і залучив ще $150 млн на валютному аукціоні.
З метою збільшення запозичень на внутрішньому ринку Міністерство фінансів у жовтні розширило пропозицію гривневих облігацій внутрішньої держпозики з чотирьох випусків до шести, зауважує «Інтерфакс-Україна».
Відомство запропонувало інвесторам гривневі ОВДП:
Державних облігацій у доларах під 4,65% з погашенням через рік продали на 150 мільйонів доларів.
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