Міністерство фінансів розмістило державні облігації на рекордні 30 мільярдів

Мінфін рекордно збільшив продаж ОВДП на аукціонах до 24 млрд грн і $150 млн.

Міністерство фінансів України розмістило облігації внутрішньої державної позики на загальну суму 30,26 мільярда гривень в еквіваленті. Це є рекордним показником з початку року. Про це повідомляє відомство.

Так, Мінфін збільшив продаж гривневих облігацій на аукціонах до 24,08 млрд грн із 12,14 млрд грн тижнем раніше і залучив ще $150 млн на валютному аукціоні.

З метою збільшення запозичень на внутрішньому ринку Міністерство фінансів у жовтні розширило пропозицію гривневих облігацій внутрішньої держпозики з чотирьох випусків до шести, зауважує «Інтерфакс-Україна».

Відомство запропонувало інвесторам гривневі ОВДП:

2,4 млрд грн під 14,65% з погашенням через 1 рік;

5,28 млрд під 15,25% з погашенням через 1,6 років;

5,38 млрд під 15,1% з погашенням через 2,1 років;

5,3 млрд під 16,25% з погашенням через 2,6 років;

5 млрд грн під 16,1% з погашенням через 3 роки;

634 млн грн під 16,8% з погашенням через 3,4 років.

Державних облігацій у доларах під 4,65% з погашенням через рік продали на 150 мільйонів доларів.

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