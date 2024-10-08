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Вірменія готова підписати з Азербайджаном узгоджену мирну угоду протягом жовтня, — Пашинян

21:35, 8 жовтня 2024
Вірменія сподівається підписати положення мирної угоди з Азербайджаном протягом наступних чотирьох тижнів.
Вірменія готова підписати з Азербайджаном узгоджену мирну угоду протягом жовтня, — Пашинян
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Вірменія готова підписати угоду про мир з Азербайджаном упродовж місяця. Про це заявив прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян на засіданні Ради глав країн СНД, повідомляють місцеві ЗМІ.

«Формулювання всіх цих питань уже узгоджені сторонами в проекті договору «Про встановлення миру і міждержавних відносин між Республікою Вірменія та Азербайджанською Республікою», і ми готові підписати цей документ уже цього місяця, і це наша офіційна позиція», - зазначив Пашинян.

За його словами, і Вірменія, і Азербайджан протягом останніх місяців заявили, що проект договору узгоджено щонайменше на 80 відсотків.

«Нещодавно, між міністрами закордонних справ Вірменії та Азербайджану було досягнуто домовленості про активізацію робіт із завершення узгодження проєкту мирного договору. В основному, ми можемо діяти за такою логікою, що ми і пропонуємо Азербайджану - підписати те, що вже погоджено, таким чином мати мир не тільки де-факто, а й де-юре, і продовжити роботу з усіх інших питань», - додав він.

На його переконання, в умовах присутності підписаного і ратифікованого мирного договору, розв'язання інших питань буде набагато легшим, оскільки ситуація в регіоні буде іншою.

«Це питання обопільного визнання територіальної цілісності один одного. Це питання підтвердження відсутності територіальних претензій один до одного і зобов'язання не висувати таких претензій у майбутньому. Це питання дотримання принципу незастосування сили та погрози силою, невтручання у внутрішні справи одна одної, встановлення дипломатичних відносин і створення двосторонніх механізмів для виконання зобов'язань, схвалених сторонами мирним договором», - додав Пашинян.

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