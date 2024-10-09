Власник Vodafone Україна став єдиним учасником аукціону з приватизації АТ «Об'єднана гірничо-хімічна компанія»

Власник Vodafone Україна подав заявку на купівлю ОГХК за 3,98 млрд грн на приватизаційному конкурсі.

Міжнародна група NEQSOL Holding, яка здійснює діяльність у 11 країнах і володіє другим за величиною мобільним оператором в Україні — «ВФ Україна» (бренд «Vodafone Україна»), подала заявку для участі в конкурсі на приватизацію 100% акцій АТ «Об'єднана гірничо-хімічна компанія». Про це пише Інтерфакс-Україна.

Підконтрольне NEQSOL Holding ТОВ «Цемін Україна» стало єдиним претендентом на купівлю ОГХК на призначеному на 9 жовтня аукціоні: за початкової ціни 3 млрд 899,358 млн грн воно запропонувало 3 млрд 938 млн 351,581 тис. грн.

"NEQSOL Holding зробив цей крок як потенційний стратегічний інвестор, який у разі визнання переможцем планує разом із виконанням усіх приватизаційних зобов'язань, що охоплюють соціальні, екологічні та технічні аспекти, реалізувати плани з модернізації, розроблення нових продуктів із використанням глибокої переробки сировини та розширення на глобальних ринках", - прокоментував заявку регіональний директор Володимир Лавренчук.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.