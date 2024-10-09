Владелец Vodafone Украина стал единственным участником аукциона по приватизации АО «Объединенная горно-химическая компания»

Владелец Vodafone Украина подал заявку на покупку ОГХК за 3,98 млрд грн на приватизационном конкурсе.

Международная группа NEQSOL Holding, осуществляющая деятельность в 11 странах и владеющая вторым по величине мобильным оператором в Украине – «ВФ Украина» (бренд «Vodafone Украина»), подала заявку для участия в конкурсе на приватизацию 100% акций АО «Объединенная горно -химическая компания». Об этом пишет Интерфакс-Украина.

Подконтрольное NEQSOL Holding ООО «Цемин Украина» стало единственным претендентом на покупку ОГХК на назначенном на 9 октября аукционе: при начальной цене 3 млрд 899,358 млн грн, оно предложило 3 млрд 938 млн 351,581 тыс. грн.

Отметим, что Объединенная горно-химическая компания – один из крупнейших в мире производителей титанового сырья, который имеет 4% мирового рынка и входит в первую десятку в мире по объемам производства. Является лидером по выпуску ильменитового, рутилового и цирконового концентратов в Украине и Европе.

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