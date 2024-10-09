В Пентагоне обсуждают возможность переноса «Рамштайна»

В США решают, переносить ли «Рамштайн» из-за изменений в графике президента США Джо Байдена и урагана «Милтон».

В Пентагоне обсуждают возможность переноса встречи в формате "Рамштайн", которая состоится в Германии 12 октября, в связи с ураганом "Милтон" и изменениями планов президента США Джо Байдена. Об этом сообщила на брифинге пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх.

"Из-за урагана Милтон президент Байден больше не едет в Рамштайн для участия в Контактной группе по вопросам обороны Украины. Мы все еще работаем над тем, как это отразится на расписании министра", - отметила пресс-секретарь Пентагона.

В ответ на вопрос, планируют ли перенести заседание группы по обороне Украины, объединив ее с заседанием министров обороны НАТО 17-18 октября, в Пентагоне отметили, что окончательное решение еще не принято.

"Мы только сейчас это выясняем. Так что когда появятся обновления, я обязательно их сообщу", - сказала Сабрина Сингх.

Напомним, что Джо Байден отложил поездку в Германию, где состоится "Рамштайн" из-за урагана в США.

Госсекретарь США Энтони Блинкен тоже отменил поездку на "Рамштайн" в Германию.

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