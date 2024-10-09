Заседание в формате «Рамштайн» с участием лидеров стран решили перенести

Заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины, которое должно было быть 12 октября, перенесут на другую дату.

Источник фото: Офис Президента

Заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат «Рамштайн»), которое должно было состояться 12 октября с участием лидеров стран, решили перенести на другую дату.

Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на источники в штаб-квартире НАТО.

Как указывается, новую дату еще определяют.

Предполагалось, что президент США Джо Байден в Германии будет председательствовать на встрече Контактной группы по вопросам обороны Украины 12 октября, которая впервые должна была собраться на уровне лидеров. Однако Байден отложил поездку в Германию из-за урагана в США. Также отменил поездку в Германию Госсекретарь США Энтони Блинкен.

Впоследствии появилось сообщение, что в Пентагоне обсуждают возможность переноса встречи в формате «Рамштайн».

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