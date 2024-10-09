Верховная Рада не поддержала изменения в УПК о возможности ограничивать деятельность юридических лиц, который нес риски скрытого давления на бизнес

Депутаты обратили внимание на то, что в случае злоупотребления следователем или прокурором своими процессуальными правами, нормы законопроекта об ответственности юридических лиц могут быть использованы для давления на бизнес.

Верховная Рада не поддержала законопроект 11443 о внесении изменений в Уголовный кодекс и Уголовный процессуальный кодекс относительно ответственности юридических лиц. Его направили на доработку. Во время заседания Рады докладывал председатель Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Сергей Ионушас.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Главное научно-экспертное управление парламента указало, что дополнение УПК новой ст. 483-5 о применении ограничений к юридическому лицу обуславливает ряд рисков служебных злоупотреблений.

Так, к юридическому лицу предлагалось применять такую ​​меру обеспечения уголовного производства как ограничение деятельности.

«В случае наличия достаточных оснований считать, что от имени юридического лица или в его интересах могут совершаться деяния, направленные на то, чтобы избежать применения к нему мер уголовно-правового характера, или помешать уголовному производству иным образом, следователь по согласованию с прокурором, прокурор обращаются к следственному судье, суду с ходатайством о применении ограничений к юридическому лицу» - говорилось в проекте.

«Обращаем внимание, что формулировка «в случае наличия достаточных оснований считать» достаточно субъективной и оценочной. В случае злоупотребления следователем или прокурором своими процессуальными правами указанная норма может быть использована для скрытого давления на бизнес» - подчеркнули в ГНЭУ.

Аналогичные замечания были высказаны к предложенным изменениям в статью 483-7 УПК, согласно которым если прокурор, следователь докажет наличие «достаточных оснований считать», что существует реальная угроза изменения учредительных документов юридического лица, его прекращения или распоряжения активами, которое будет препятствовать в дальнейшем их взысканию, ходатайство о применении ограничений в отношении юридического лица могут быть рассмотрены следственным судьей, судом без вызова представителя юридического лица.

Кроме того, авторы предлагали установить, что ходатайство о применении ограничений в отношении юридического лица рассматривается следственным судьей, судом не позднее трех дней со дня его поступления в суд с участием прокурора или следователя, представителя юридического лица. В случае неявки представителя юридического лица без уважительных причин ходатайство может быть рассмотрено в его отсутствие.

Как отметили в ГНЭУ, в таком случае не будет обеспечено право юридического лица на правовую помощь, что в контексте ч. 1 ст. 59 Конституции Украины является гарантированной государством возможность каждого получить такую ​​помощь в объеме и формах, определенных ею, независимо от характера правоотношений лица с другими субъектами права.

Вместе с тем поскольку проект является требованием партнеров, к нему могут вернуться.

Автор: Наталья Мамченко

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