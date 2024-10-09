«Доступных лекарств» стало больше — в программу включено 589 лекарственных средств

Теперь в программу «Доступное лекарство» входит 241 лекарственное средство от сердечно-сосудистых заболеваний, 110 – от расстройств психики и поведения и другие лекарства.

Министерство здравоохранения Украины утвердило новый Реестр лекарственных средств и медицинских изделий, подлежащих реимбурсации по программе государственных гарантий медицинского обслуживания населения. Об этом сообщила Национальная служба здоровья Украины.

Теперь в программу реимбурсации включено 589 торговых названий лекарственных средств медицинских изделий, 208 из них бесплатны. В программу добавлено больше торговых названий препаратов от расстройств психики и поведения, а также фентаниловый пластырь для лечения боли и оказания паллиативной помощи.

Посмотреть актуальные Реестры лекарственных средств и медицинских изделий можно здесь:

Список лекарственных средств.

Список медицинских изделий.

Итак, теперь в программу «Доступное лекарство» входит:

- 241 лекарственное средство от сердечно-сосудистых заболеваний;

- 110 ЛС от расстройств психики и поведения, эпилепсии;

- 31 ЛС от хронических болезней нижних дыхательных путей;

- 7 ЛС – болезнь Паркинсона;

- 55 – сахарный диабет II типа;

- 4 – несахарный диабет;

- 63 – инсулины;

- 45 – медицинские изделия для измерения в амбулаторных условиях уровня сахара в крови пациентами с диабетом I типа;

- 25 – для лиц в посттрансплантационном периоде;

- 8 – лечение боли и оказание паллиативной помощи.

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