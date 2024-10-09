«Доступних ліків» стало більше — до програми включено 589 лікарських засобів

Тепер до програми «Доступні ліки» входить 241 лікарський засіб від серцево-судинних захворювань, 110 - від розладів психіки і поведінки та інші ліки.

Міністерство охорони здоров’я України затвердило новий Реєстр лікарських засобів і медичних виробів, які підлягають реімбурсації за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення. Про це повідомила Національна служба здоров'я України.

Тепер до програми реімбурсації включено 589 торгових назв лікарських засобів медичних виробів, 208 з них є безоплатними. До програми додано більше торгових назв препаратів від розладів психіки і поведінки, а також фентаніловий пластир для лікування болю і надання паліативної допомоги.

Подивитися актуальні Реєстри лікарських засобів та медичних виробів можна тут:

Перелік лікарських засобів.

Перелік медичних виробів.

Отже, тепер до програми «Доступні ліки» входить:

- 241 лікарський засіб від серцево-судинних захворювань;

- 110 ЛЗ від розладів психіки та поведінки, епілепсії;

- 31 ЛЗ від хронічних хвороб нижніх дихальних шляхів;

- 7 ЛЗ – хвороба Паркінсона;

- 55 – цукровий діабет ІІ типу;

- 4 – нецукровий діабет;

- 63 – інсуліни;

- 45 – медичні вироби для вимірювання в амбулаторних умовах рівня цукру в крові пацієнтами з діабетом I типу;

- 25 – для осіб у посттрансплантаційному періоді;

- 8 – лікування болю та надання паліативної допомоги.

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