В Україні відкрили 15 кримінальних справ про екоцид

Україна першою у світі збирає докази екологічних злочинів.

Джерело фото: АрміяInform

Як наголосили у Комітеті Верховної Ради з питань економічного розвитку, сьогодні майже 27% території України тимчасово окуповані, а російські війська щодня порушують міжнародні конвенції, зокрема Конвенцію про хімічну зброю.

Цей постійний терор має колосальні екологічні наслідки, що вже призвели до понад 57 мільярдів доларів збитків для довкілля.

«В Україні відкрито 15 кримінальних справ про екоцид, і ми першими у світі збираємо докази екологічних злочинів», - наголосила голова підкомітету з питань регуляторної політики Ганна Лічман.

Окрім того, у Комітеті наголошують, що наша країна також зіштовхнулася з рекордними викидами парникових газів: за два роки повномасштабного вторгнення обсяги викидів перевищили річні викиди 175 країн.

«Це еквівалентно тому, що 90 мільйонів автомобілів працювали б без зупину цілий рік або що працювало б 260 вугільних електростанцій на 200 МВт кожна», - йдеться у повідомленні.

Відтак, наголошують у Комітеті Ради, екологічні наслідки цієї війни є катастрофічними і потребують негайної міжнародної реакції.

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