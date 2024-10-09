Практика судів
  1. В Україні

В Україні відкрили 15 кримінальних справ про екоцид

15:46, 9 жовтня 2024
Україна першою у світі збирає докази екологічних злочинів.
В Україні відкрили 15 кримінальних справ про екоцид
Джерело фото: АрміяInform
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як наголосили у Комітеті Верховної Ради з питань економічного розвитку, сьогодні майже 27% території України тимчасово окуповані, а російські війська щодня порушують міжнародні конвенції, зокрема Конвенцію про хімічну зброю.

Цей постійний терор має колосальні екологічні наслідки, що вже призвели до понад 57 мільярдів доларів збитків для довкілля.

«В Україні відкрито 15 кримінальних справ про екоцид, і ми першими у світі збираємо докази екологічних злочинів», - наголосила голова підкомітету з питань регуляторної політики Ганна Лічман.

Окрім того, у Комітеті наголошують, що наша країна також зіштовхнулася з рекордними викидами парникових газів: за два роки повномасштабного вторгнення обсяги викидів перевищили річні викиди 175 країн.

«Це еквівалентно тому, що 90 мільйонів автомобілів працювали б без зупину цілий рік або що працювало б 260 вугільних електростанцій на 200 МВт кожна», - йдеться у повідомленні.

Відтак, наголошують у Комітеті Ради, екологічні наслідки цієї війни є катастрофічними і потребують негайної міжнародної реакції.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін готується переглянути переліки підприємств та організацій, які мають право на бронювання

Кабмін ухвалив рішення щодо часткового зупинення дії критеріїв бронювання до 15 листопада – ЗМІ.

ДБР затримало військовослужбовця Сергія Гнезділова, який публічно пішов у СЗЧ

Сергію Гнезділову загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років – ДБР.

Михайло Подоляк: «Цікаво, як бачать свій національний інтерес країни Європи, що ціннісно солідаризуються з Україною, а на ділі часто нарощують експорт до рф через посередників»

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що «вівці грають у вовчій команді».

Після закінчення конкурсу до Антикорупційного суду очікується ще один конкурс у першу інстанцію суду

Новий конкурс стане можливим у разі, якщо судді першої інстанції ВАКС зможуть стати суддями Апеляційної палати.

Для того, щоб забрати повістку від ТЦК з пошти, у чоловіків буде 3 дні – інакше їх чекає штраф

Якщо протягом 3 робочих днів після інформування відділенням поштового зв’язку чоловік не з’явився для одержання рекомендованого листа з позначкою «Повістка ТЦК», працівник поштового зв’язку робить позначку «адресат відсутній за зазначеною адресою», і не пізніше ніж протягом наступного робочого дня повертає такий лист до ТЦК.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Бондарчук
    Володимир Бондарчук
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Ілля Марущак
    Ілля Марущак
    суддя Господарського суду Чернівецької області