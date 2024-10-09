Сільський голова на Буковині «заробив» чверть мільйона на закупівлі котлів для навчальних закладів

Збитки громаді сягли майже 250 тисяч гривень.

Фото: поліція

Голову однієї з сільських громад Чернівецької області підозрюють у закупівлі товарів для шкіл за завищеними цінами. Про це повідомляє пресслужба поліції.

Зазначається, що64-річний голова сільської ради підписав видаткові накладні, до яких були внесені неправдиві відомості про вартість твердопаливних котлів і термін їх доставки до шкіл.

Щоб заволодіти коштами з бюджету громади, він завищував ціну товару, термін їх прибуття та підробляв для цього службові документи.

Загалом збитки громаді сягли майже 250 тисяч гривень.

Посадовець раніше притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення злочину, пов’язаного зі службовим підробленням документів.

Наразі йому оголосили підозри за ч. 4 статті 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та за ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України.

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