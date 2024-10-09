Суд у Бразилії розблокував соцмережу X

Рішення про розблокування соцмережі Ілона Маска у Бразилії було ухвалено після того, як платформа виконала вимоги суду.

Фото: gctv.com

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У вівторок, 8 жовтня, Федеральний верховний суд Бразилії надав дозвіл соціальній мережі X на поновлення роботи в країні.

У ухвалі судді Алешандре де Мораеса сказано, що платформа, якою володіє американський мільярдер Ілон Маск, виконала всі необхідні вимоги для зняття блокування.

Керівництво X привітало це рішення.

«Х з гордістю повертається до Бразилії. Надання десяткам мільйонів бразильців доступу до нашої незамінної платформи мало першочергове значення протягом усього цього процесу. Ми продовжуватимемо захищати свободу слова в рамках закону скрізь, де ми працюємо», - йдеться у заяві.

Раніше Верховний суд Бразилії відклав відновлення роботи платформи X через проблеми зі сплатою штрафів.

Нагадаємо, Бразилія оштрафувала соцмережу X Ілона Маска на $920 тисяч.

Додамо, Ілон Маск пообіцяв розповісти про «злочини» бразильського судді, який заборонив його соцмережу Х у країні.

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