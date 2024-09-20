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Бразилія оштрафувала соцмережу X Ілона Маска на $920 тисяч

16:11, 20 вересня 2024
Бразилія оштрафувала на 920 тисяч доларів на соціальну мережу X через заборонений доступ.
Бразилія оштрафувала соцмережу X Ілона Маска на $920 тисяч
Джерело фото: Reuters
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Влада Бразилії наклала штраф у розмірі 920 тисяч доларів на соціальну мережу Ілона Маска X через короткочасний доступ користувачів до платформи, яка була заборонена в країні.

Як повідомляє BBC, в середу бразильці мали можливість отримати доступ до X на один день, оскільки компанія повернула свій сервіс до попереднього провайдера ABRINT. Проте вже в четвер платформа знову змінила провайдера, і бразильці втратили доступ.

Представники X заявили, що такий випадок був «ненавмисним», оскільки компанія була змушена змінити провайдера через закриття операцій у Бразилії. У заяві прессекретаря X зазначено, що платформа сподівається на швидке відновлення доступу для бразильських користувачів.

Наразі залишається невідомим, чи зможе Верховний суд Бразилії примусово стягнути штраф або вимагати його виплати після повернення сервісу на попередні сервери.

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