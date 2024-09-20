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Делегація КСУ обговорила із головами Конституційного Суду Бельгії функціонування органів конституційної юрисдикції

12:18, 20 вересня 2024
Делегація Конституційного Суду України провела зустріч із головами Конституційного Суду Королівства Бельгія.
Делегація КСУ обговорила із головами Конституційного Суду Бельгії функціонування органів конституційної юрисдикції
Фото: ccu.gov.ua
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Під час перебування у Брюсселі для участі у другій двосторонній зустрічі Україна – ЄС делегація Конституційного Суду України у складі судді Віктора Городовенка та в.о. керівника Правового департаменту Секретаріату Суду Миколи Гриценка відвідала Конституційний Суд Королівства Бельгія, де провела зустріч із Головами Суду П’єром Ніулем та Люком Лаврисеном. Про це повідомив офіційний сайт КСУ.

Сторони обмінялися думками про функціонування органів конституційної юрисдикції обох держав, зокрема, щодо їх повноважень, структури та завдань. Віктор Городовенко поінформував про діяльність Конституційного Суду України, досягнення та виклики, які стоять перед ним. Зазначив, що попри жорстоку військову агресію, яку веде російська федерація проти нашої держави, Україна невпинно продовжує рухатися шляхом демократії, правовладдя та євроінтеграції. Суддя наголосив, що Конституційний Суд України відіграє ключову роль у захисті Конституції, невідʼємних конституційних прав і свобод та гарантуванні стабільності демократичного ладу в Україні.

Окремою темою було питання  розвитку  двосторонньої співпраці між конституційними судами України та Королівства Бельгія. Співрозмовники висловили обопільне бажання надалі зміцнювати відносини та обмінюватися найкращим досвідом конституційного судочинства.

Віктор Городовенко висловив  щиру вдячність за непохитну підтримку Українського народу, яку надає Королівство Бельгія від початку повномасштабного вторгнення російської федерації на територію України.

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