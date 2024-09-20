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Строк виконання робіт перевищує календарний місяць — як нараховується ЄСВ на суму доходу

21:10, 20 вересня 2024
Податкова пояснює, що базою нарахування ЄСВ для осіб, які отримують дохід за виконану роботу, строк виконання яких перевищує місяць, є сума, що визначається шляхом ділення доходу, виплаченого за результатами роботи, на кількість місяців, за які він нарахований.
Строк виконання робіт перевищує календарний місяць — як нараховується ЄСВ на суму доходу
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Податкова служба в Івано-Франківській області пояснює, що є базою нарахування єдиного внеску для осіб, які отримують дохід за виконану роботу, строк виконання яких перевищує календарний місяць.

Зазначається, що відповідно до ч. 2 ст. 7 Закону України від 08.07.2010 №2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» зі змінами та доповненнями базою нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування для осіб, які працюють у сільському господарстві, зайняті на сезонних роботах, виконують роботи (надають послуги) за цивільно-правовими договорами та інших осіб, які отримують, зокрема, дохід за виконану роботу (надані послуги), строк виконання яких перевищує календарний місяць, є сума, що визначається шляхом ділення, зокрема, доходу, виплаченого за результатами роботи, на кількість місяців, за які він нарахований.

Отже, базою нарахування єдиного внеску для осіб, які отримують дохід за виконану роботу (надані послуги), строк виконання яких перевищує календарний місяць, є сума, що визначається шляхом ділення доходу, виплаченого за результатами роботи, на кількість місяців, за які він нарахований.

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