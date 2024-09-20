В окремих судах немає каналізації, люди повинні тулитися в спеку в коридорах, а бомбосховища – за кілометр: делегати з’їзду суддів задалися питанням, чим займається ДСА

Під час з’їзду судді задалися питанням, чи ефективно працює ДСА, та чому з’їзд суддів обирає членів ВРП та суддів КСУ, але не має права обрати голову Державної судової адміністрації.

Відповідальність за організацію роботи зі здійснення правосуддя в кінцевому результаті лежить на судді. Втім, у питаннях наявності необхідної техніки для його здійснення, належної кількості працівників апаратів судів, умов перебування громадян в приміщенні – суди залежать від ДСА. Що робить Державна судова адміністрація для забезпечення належних умов як для судів, так і для громадян – цим питанням задалися делегати з’їзду суддів України, який відбувся 18-19 вересня у Києві.

Зокрема суддя Саксаганського районного суду Кривого Рогу Олексій Євтушенко зазначив, що причина в тому, що керівник ДСА, приходячи на з’їзд, слухає тактичні речі, а стратегічні речі він не бачить.

«Грошей було достатньо, просто розподілення їх відбувається несправедливо, особливо стосовно судів загальної юрисдикції першої інстанції.

Чи є у ДСА програма розвитку судів хоча б на наступні 10 років? Чи розглядає ДСА питання розробки стандартів забезпечення суддів, починаючи від новопризначених?

Суддя, будучи призначеним на посаду, повинен мати у себе техніку, меблі, забезпечити працівників. І розпорядником цих коштів має бути суддя – бо саме з нього питають за організацію роботи, а не з судової адміністрації. І така практика існує в Європі, в Канаді, в США.

Ми обираємо членів ВРП, суддів КСУ. Можливо, з’їздом суддів варто обрати і керівника ДСА? Щоб ми знали, що ця людина буде діяти в інтересах судової гілки влади.

Далі. Менеджмент. За всі ці роки незалежності ДСА використовується як інструмент впливу на суддю, починаючи з забезпечення роботи.

Ви маєте розуміти, що ДСА не лише для нас створює умови. Ви для громадян, які до суду звертаються, створюєте умови. Мені інколи шкода на них дивитися, як вони паряться в коридорах без кондиціонерів, як вони не можуть попити води, як в приміщенні суду на три поверхи один туалет – і для громадян, і для працівників судів. Тут починаються питання» - зазначив суддя.

Також він задав конкретне питання – чи цікавилося ДСА питанням бомбосховищ біля судів? «Останній раз «прильот» біля мого суду був за 150 метрів. Від моменту тривоги пройшло 6-7 секунд, і таких ударів у Кривому Розі за останній час було 3-4. А бігти до бомбосховища – кілометр, і стан його неналежний. І цим питанням, на жаль, ДСА не переймається» - додав суддя.

Окремі делегати підтвердили, що в певних судах немає навіть каналізації, а замість неї – вигрібні ями.

В свою чергу, член Ради суддів Дмитро Мовчан зазначив, що для нього, як для судді, ДСА має виконувати роль ефективного менеджера, який здійснює матеріально-технічне забезпечення судів. Тобто, щоб судді приходили на роботу і відправляли правосуддя, а не шукали паливо для генераторів, лагодили техніку та меблі тощо.

«Скільки ДСА сплачує судових зборів, коли намагається оскаржити рішення судів на користь суддів? Чи оскаржувало ДСА рішення інших органів, наприклад, Держаудитслужби, чи вона оскаржує їх лише у справах проти суддів?

Майже рік тому РСУ ухвалила рішення про визнання роботи ДСА незадовільною. І там були встановлені певні не досить гарні факти. Коли апарат суддів працює за копійки, коли мобілізовані судді не отримують суддівську винагороду.

Водночас Луганському ТУ ДСА, яке зараз взагалі не працює через воєнний стан, водії отримують по 100% премій. У мене питання: чи змінилося щось за рік? Чи може якась ефективна комунікація відбувається у ДСА з Мінфіном, з Кабміном?» - запитав він голову ДСА Максима Пампуру.

Суддя-спікер Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області Ірина Шаповалова зазначила, що сервери судів, яким передані справи внаслідок зміни підсудності, коли вони працюють за кілька судів, просто не витримують навантаження. Те ж саме із системами відеоконференцзв’язку. Крім того, на думку делегата, також в обов’язковому порядку має бути передбачено збільшення штатних одиниць апарату судів, до яких передається підсудність.

«Наприклад, якщо взяти останні 4 суди, підсудність яких вся була передана до Дніпропетровської області, то ситуація з кадрами з урахуванням відверто низького рівня зарплати працівників апаратів, коли секретарі канцелярії працюють за 2-3 людей, є нелогічною» - зазначила Ірина Шаповалова.

Також є питання до генераторів, робота яких розрахована на 3 години в той час, коли за день може не бути світла 8 годин. «Ці питання мають бути приведені до реалій сьогодення, а не красивих цифр на слайді» - зазначила суддя.

Стосовно питань делегатів, Максим Пампура на це відповів, що всі дані публікуються на сайті ДСА, «все прозоро та рівномірно розподіляється». Також він послався на дискусію навколо питання стосовно нової мапи судів.

Стосовно питання, чому суддя має сам опікуватися на місці належним організаційним забезпеченням для відправлення ним правосуддя, то тут, за словами голови ДСА, потрібно затвердити нормативи забезпечення. Наразі ВРП ще працює над ними.

Зазначимо, що з’їзд суддів підтримав рішення, яким пропонується повернути РСУ повноваження, які були у неї раніше, стосовно призначення і звільнення керівництва Державної судової адміністрації.

В рішенні йдеться про те, що саме суддівська спільнота через свої органи самоврядування повинна мати ключову роль у контролі за використанням цих коштів (бюджету судової гілки влади) для забезпечення їх цільового, ефективного та некорупційного витрачання.

З огляду на це з’їзд суддів вважає за необхідне звернутися до ВРП з пропозицією ліквідації ДСА та передачі її функцій до Вищої ради правосуддя, або повернути РСУ повноваження з призначення та звільнення керівництва ДСА, що забезпечить належний рівень прозорості і підзвітності діяльності і відповідність витрачання бюджетних коштів потребам судової системи.

Автор: Наталя Мамченко

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