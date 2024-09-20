У Латвії заборонили російську мову в банкоматах країни

Латвія ухвалила закон про використання мов в банкоматах.

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Сейм Латвії 19 вересня ухвалив рішення заборонити використання російської мови в банкоматах країни, затвердивши поправки до закону про кредитні установи. Про це пише Delfi.

Згідно з новими правилами, банкомати повинні бути налаштовані латиською мовою, включаючи латгальську. Вони також можуть підтримувати офіційні мови країн-членів Європейського Союзу та Організації економічного співробітництва та розвитку, а також країн-кандидатів.

Ці зміни покликані забезпечити доступність готівки для мешканців Латвії. Поправки також містять мінімальні вимоги, що дозволяють клієнтам кредитних установ знімати готівку зі своїх рахунків.

Попри зростання безготівкових розрахунків, готівка залишається важливим елементом фінансових операцій у Латвії.

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