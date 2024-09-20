В Латвии запретили русский язык в банкоматах страны

Латвия приняла закон об использовании языков в банкоматах.

Фото из открытых источников

Сейм Латвии 19 сентября принял решение запретить использование русского языка в банкоматах страны, утвердив поправки к закону о кредитных учреждениях. Об этом пишет Delfi.

Согласно новым правилам, банкоматы должны быть настроены на латышском языке, включая латгальский. Они также могут поддерживать официальные языки стран-членов Европейского Союза и Организации экономического сотрудничества и развития, а также стран-кандидатов.

Эти изменения призваны обеспечить доступность наличных денег для жителей Латвии. Поправки также содержат минимальные требования, позволяющие клиентам кредитных учреждений снимать наличные со своих счетов.

Несмотря на рост безналичных расчетов, наличные остаются важным элементом финансовых операций в Латвии.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.