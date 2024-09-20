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Ситуація з брудним повітрям у Києві може погіршитись — у ДСНС прогнозують пік пожеж на вихідні дні

11:46, 20 вересня 2024
У ДСНС повідомили, що по всій області постійно виникають пожежі в екосистемах, а на вихідні люди виїжджають на дачні ділянки, де усе палять.
Ситуація з брудним повітрям у Києві може погіршитись — у ДСНС прогнозують пік пожеж на вихідні дні
Фото: kyiv24.news
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Як відомо, 20 вересня Київ увійшов в п’ятірку світового рейтингу по забрудненості повітря. На вихідних ситуація може ще погіршиться через пожежі у Київській області.

Речниця ДСНС у Київській області Вікторія Рубан повідомила, що зараз у Вишгородському районі є один осередок пожежі. Йдеться про ділянку площею до 2 гектарів. Там тління, але великого вогню немає. Про це вона сказала в ефірі «Київ24».

«Загроза є. Бачимо, що дощу немає досить довгий період. Суха трава, сухе гілля. По всій області постійно виникають пожежі в екосистемах», - пояснила вона.

За словами Рубан, за статистикою, пік пожеж припадає саме на вихідні дні. Люди виїжджають на дачні ділянки, виходять у населених пунктах та селах і усе палять.

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