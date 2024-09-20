В отдельных судах нет канализации, люди должны ютиться в жару в коридорах, а бомбоубежища – в километре: делегаты съезда судей задались вопросом, чем занимается ГСА

Во время съезда судьи задались вопросом, эффективно ли работает ГСА, и почему съезд судей избирает членов ВСП и судей КСУ, но не имеет права избрать председателя Государственной судебной администрации.

Ответственность за организацию работы по осуществлению правосудия в конечном итоге лежит на судье. Впрочем, в вопросах наличия необходимой техники для его осуществления, надлежащего количества работников аппаратов судов, условий пребывания граждан в помещении – суды зависят от ГСА. Что делает Государственная судебная администрация для обеспечения надлежащих условий как для судов, так и граждан – этим вопросом задались делегаты съезда судей Украины, который состоялся 18-19 сентября в Киеве.

В частности, судья Саксаганского районного суда Кривого Рога Алексей Евтушенко отметил, что причина в том, что руководитель ГСА, приходя на съезд, слушает тактические вещи, а стратегические вещи он не видит.

«Денег было достаточно, просто распределение их происходит несправедливо, особенно в отношении судов общей юрисдикции первой инстанции.

Есть ли у ГСА программа развития судов хотя бы на следующие 10 лет? Рассматривает ли ГСА вопрос о разработке стандартов обеспечения судей, начиная от новоназначенных?

Судья, будучи назначенным на должность, должен иметь у себя технику, мебель, обеспечить работников. И распорядителем этих средств должен быть судья – именно с него спрашивают за организацию работы, а не из судебной администрации. И такая практика существует в Европе, Канаде, США.

Мы выбираем членов ВСП, судей КСУ. Возможно, съездом судей следует избрать и руководителя ГСА? Чтобы мы знали, что этот человек будет действовать в интересах судебной ветви власти.

Дальше. Менеджмент. За все эти годы независимости ГСА используется как инструмент воздействия на судью, начиная с организации работы.

Вы должны понимать, что ГСА не только для нас создает условия. Вы для граждан, которые в суд обращаются, создаете условия. Мне иногда жалко на них смотреть, как они парятся в коридорах без кондиционеров, как они не могут попить воды, как в помещении суда на три этажа один туалет – и для граждан, и для работников судов. Здесь начинаются вопросы» - отметил судья.

Также он задал конкретный вопрос – интересовалось ли ГСА вопросом о бомбоубежищах у судов? «В последний раз «прилет» у моего суда был в 150 метрах. С момента тревоги прошло 6-7 секунд, и таких ударов в Кривом Роге за последнее время было 3-4. А бежать в бомбоубежище – километр, и состояние его ненадлежащее. И этот вопрос, к сожалению, ГСА не волнует» - добавил судья.

Отдельные делегаты подтвердили, что в определенных судах нет даже канализации, а вместо нее выгребные ямы.

В свою очередь член Совета судей Дмитрий Мовчан отметил, что для него, как для судьи, ГСА должна выполнять роль эффективного менеджера, осуществляющего материально-техническое обеспечение судов. То есть, чтобы судьи приходили на работу и отправляли правосудие, а не искали топливо для генераторов, чинили технику и мебель.

«Сколько ГСА платит судебных сборов, когда пытается обжаловать решение судов в пользу судей? Обжаловало ли ГСА решения других органов, например, Госаудитслужбы, или она обжалует их только по делам против судей?

Почти год назад ССУ принял решение о признании работы ГСА неудовлетворительной. И там были установлены некоторые не достаточно хорошие факты. Когда аппарат судей работает за копейки, когда мобилизованные судьи не получают судейское вознаграждение.

В то же время, Луганскому ТУ ГСА, которое сейчас вообще не работает из-за военного положения, водители получают по 100% премий. У меня вопрос: изменилось ли что-нибудь за год? Может ли какая-нибудь эффективная коммуникация происходит в ГСА с Минфином, с Кабмином?» – спросил он главу ГСА Максима Пампуру.

Судья-спикер Павлоградского горрайонного суда Днепропетровской области Ирина Шаповалова отметила, что серверы судов, которым переданы дела в результате изменения подсудности, когда они работают в несколько судов, просто не выдерживают нагрузки. То же с системами видеоконференцсвязи. Кроме того, по мнению делегата, также в обязательном порядке должно быть предусмотрено увеличение штатных единиц аппарата судов, которым передается подсудность.

«Например, если взять последние 4 суда, подсудность которых вся была передана в Днепропетровскую область, то ситуация с кадрами с учетом откровенно низкого уровня зарплаты работников аппаратов, когда секретари канцелярии работают за 2-3 человека, нелогична» - отметила Ирина Шаповалова.

Также есть вопросы к генераторам, работа которых рассчитана на 3 часа, в то время, когда за день может не быть света 8 часов. «Эти вопросы должны быть приведены к реальным реалиям, а не красивым цифрам на слайде» - отметила судья.

Относительно вопросов делегатов Максим Пампура на это ответил, что все данные публикуются на сайте ГСА, «все прозрачно и равномерно распределяется». Также он сослался на дискуссию вокруг вопроса о новой карте судов.

Относительно вопроса, почему судья должен сам заниматься на месте организационным обеспечением для отправления им правосудия, то здесь, по словам главы ГСА, нужно утвердить нормативы обеспечения. В настоящее время ВСП еще работает над ними.

Отметим, что съезд судей поддержал решение, которым предлагается вернуть ССУ полномочия, которые были у нее ранее, по назначению и увольнению руководства Государственной судебной администрации.

В решении говорится, что именно судейское сообщество через свои органы самоуправления должно играть ключевую роль в контроле за использованием этих средств (бюджета судебной ветви власти) для обеспечения их целевого, эффективного и некоррупционного расходования.

В связи с этим съезд судей считает необходимым обратиться к ВСП с предложением ликвидации ГСА и передачи его функций в Высший совет правосудия, или вернуть ССУ полномочия по назначению и увольнению руководства ГСА, что обеспечит надлежащий уровень прозрачности и подотчетности деятельности и соответствие расходования бюджетных средств нуждам судебной системы.

Автор: Наталья Мамченко

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