Срок выполнения работ превышает календарный месяц — как начисляется ЕСВ на сумму дохода

Налоговая объясняет, что базой начисления ЕСВ для лиц, получающих доход за проделанную работу, срок выполнения которых превышает месяц, является сумма, определяемая путем деления дохода, выплаченного по результатам работы, на количество месяцев, за которые он начислен.

Налоговая служба в Ивано-Франковской области объясняет, что является базой начисления единого взноса для лиц, получающих доход за проделанную работу, срок выполнения которых превышает календарный месяц.

Отмечается, что согласно ч. 2 ст. 7 Закона Украины от 08.07.2010 №2464-VI «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» с изменениями и дополнениями базой начисления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование для лиц, работающих в сельском хозяйстве, занятые на сезонных работах, выполняющие работы (оказывают услуги) по гражданско-правовым договорам и других лиц, получающих, в частности, доход за проделанную работу (оказанные услуги), срок выполнения которых превышает календарный месяц, есть сумма, определяемая путем деления, в частности , дохода, выплаченного по результатам работы, на количество месяцев, за которые он начислен.

Следовательно, базой начисления единого взноса для лиц, получающих доход за проделанную работу (оказанные услуги), срок выполнения которых превышает календарный месяц, является сумма, определяемая путем деления дохода, выплаченного по результатам работы, на количество месяцев, за которые он начислен.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.