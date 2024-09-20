Делегация КСУ обсудила с председателями Конституционного Суда Бельгии функционирование органов конституционной юрисдикции

Делегация Конституционного суда Украины провела встречу с председателями Конституционного суда Королевства Бельгия.

Фото: ccu.gov.ua

В ходе пребывания в Брюсселе для участия во второй двусторонней встрече Украина – ЕС делегация Конституционного Суда Украины в составе судьи Виктора Городовенко и и.о. руководителя Правового департамента Секретариата Суда Николая Гриценко посетила Конституционный Суд Королевства Бельгия, где провела встречу с Председателями Суда Пьером Ниулем и Люком Лаврисеном. Об этом сообщил официальный сайт КСУ.

Стороны обменялись мнениями о функционировании органов конституционной юрисдикции обоих государств, в частности, относительно их полномочий, структуры и задач. Виктор Городовенко проинформировал о деятельности Конституционного Суда Украины, достижениях и вызовах, стоящих перед ним. Заметил, что, несмотря на жестокую военную агрессию, которую ведет российская федерация против нашего государства, Украина непрерывно продолжает двигаться по пути демократии, правовластия и евроинтеграции. Судья подчеркнул, что Конституционный Суд Украины играет ключевую роль в защите Конституции, неотъемлемых конституционных прав и свобод и гарантировании стабильности демократического строя в Украине.

Отдельной темой стал вопрос развития двустороннего сотрудничества между конституционными судами Украины и Королевства Бельгия. Собеседники выразили обоюдное желание в дальнейшем укреплять отношения и обмениваться наилучшим опытом конституционного судопроизводства.

Виктор Городовенко выразил искреннюю благодарность за непреклонную поддержку Украинского народа, оказываемую Королевством Бельгия с начала полномасштабного вторжения российской федерации на территорию Украины.

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