У Раді рекомендували удосконалити правила створення, облаштування та утримання укриттів

Під час засідання Комітет розглянув проєкт Закону «Про спорт» №15169 та альтернативний законопроєкт №15169-1.

За результатами обговорення Комітет рекомендував Комітету Верховної Ради з питань молоді і спорту підтримати законопроєкт №15169 у першому читанні з урахуванням низки зауважень. Зокрема, пропонується привести його положення у відповідність до термінології Кодексу цивільного захисту України та Закону «Про охорону навколишнього природного середовища», а також узгодити їх із Земельним кодексом України.

Комітет також розглянув лист Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо звіту «Стан і функціональність укриттів в Україні. Результати моніторингу Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини».

За підсумками розгляду Комітет рекомендував Міністерству внутрішніх справ спільно з Державною службою України з надзвичайних ситуацій удосконалити нормативно-правові акти, що регулюють створення, облаштування та утримання захисних споруд цивільного захисту.

Крім того, ДСНС рекомендували забезпечити регулярне інформування громадськості про результати перевірок готовності захисних споруд цивільного захисту та оприлюднювати узагальнену інформацію про такі заходи на офіційному вебсайті служби.

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