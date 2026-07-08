Торгові центри пропонують відкривати на годину пізніше після нічних повітряних тривог

Через регулярні нічні повітряні тривоги та обстріли пропонують переглянути графік роботи торгових центрів в Україні.

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Масовані нічні повітряні атаки та тривалі повітряні тривоги стали звичною реальністю для багатьох регіонів України. Після безсонних ночей тисячі людей змушені зранку виходити на роботу, попри фізичне та психологічне виснаження.

На думку авторів однієї з громадських ініціатив, це може негативно впливати не лише на самопочуття працівників, а й на безпеку праці та якість обслуговування. У зв'язку з цим до Кабінету Міністрів України подали електронну петицію з пропозицією переглянути графік роботи торгових центрів після нічних повітряних атак.

Чому пропонують змінити графік роботи ТЦ

Автор ініціативи просить уряд розглянути можливість запровадження рекомендації або нормативного механізму, який дозволить торговим центрам відкриватися на одну годину пізніше після ночей, коли тривали тривалі повітряні тривоги та масовані обстріли.

У зверненні зазначається, що тисячі працівників торгових центрів після таких ночей змушені виходити на роботу практично без сну. Багато хто проводить кілька годин в укриттях, прокидається через вибухи або не має можливості нормально відпочити до самого ранку. У результаті люди приходять на роботу фізично та психологічно виснаженими.

На думку автора петиції №41/010289-26еп, недосипання негативно впливає на концентрацію уваги, швидкість реакції, пам'ять, емоційний стан і працездатність. Це, як зазначається у петиції, підвищує ризик виробничих помилок, нещасних випадків, конфліктних ситуацій із відвідувачами та погіршує якість обслуговування.

Окремо наголошується, що працівники торгових центрів щодня працюють із великою кількістю людей, касовим обладнанням, технікою та товарами, а також несуть відповідальність за безпечне виконання своїх обов'язків. У стані сильного виснаження навіть звичайна робота, на думку автора, стає значно складнішою.

Що пропонують змінити

У зверненні стверджується, що відкриття торгових центрів лише на одну годину пізніше після ночей із масованими повітряними атаками не призведе до суттєвих економічних втрат, однак дасть працівникам можливість хоча б частково відновити сили, безпечніше дістатися до роботи та ефективніше виконувати свої обов'язки.

Очікується, що таке рішення стало б проявом поваги до працівників, які, попри постійну небезпеку та психологічне навантаження, щодня забезпечують роботу торговельної сфери та обслуговують мільйони громадян.

У зв'язку з цим уряд закликають підтримати ініціативу щодо перенесення часу відкриття торгових центрів на одну годину після нічних масованих повітряних атак як тимчасовий захід, спрямований на збереження здоров'я працівників, підвищення безпеки праці та підтримку ефективної роботи підприємств в умовах воєнного стану.

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