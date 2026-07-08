В Раде рекомендовали усовершенствовать правила создания, обустройства и содержания укрытий

После рассмотрения отчета о состоянии укрытий, Комитет Верховной Рады рекомендовал обновить правила их создания, обустройства и содержания, а также сделать результаты проверок более открытыми для общественности.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Комитет Верховной Рады по вопросам экологической политики и природопользования на своем заседании рассмотрел законопроект «О спорте», а также обсудил результаты мониторинга состояния укрытий в Украине. По итогам рассмотрения депутаты предоставили ряд рекомендаций по доработке законопроекта и совершенствованию нормативной базы в сфере гражданской защиты.

Во время заседания Комитет рассмотрел проект Закона «О спорте» №15169 и альтернативный законопроект №15169-1.

По результатам обсуждения Комитет рекомендовал Комитету Верховной Рады по вопросам молодежи и спорта поддержать законопроект №15169 в первом чтении с учетом ряда замечаний. В частности, предлагается привести его положения в соответствие с терминологией Кодекса гражданской защиты Украины и Закона «Об охране окружающей природной среды», а также согласовать их с Земельным кодексом Украины.

Комитет также рассмотрел письмо Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека относительно отчета «Состояние и функциональность укрытий в Украине. Результаты мониторинга Секретариата Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека».

По итогам рассмотрения Комитет рекомендовал Министерству внутренних дел совместно с Государственной службой Украины по чрезвычайным ситуациям усовершенствовать нормативно-правовые акты, регулирующие создание, обустройство и содержание объектов фонда защитных сооружений гражданской защиты.

Кроме того, ГСЧС рекомендовали обеспечить регулярное информирование общественности о результатах проверок готовности объектов фонда защитных сооружений гражданской защиты и публиковать обобщенную информацию о таких мероприятиях на официальном веб-сайте службы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.